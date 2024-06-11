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الثلاثاء، 11-06-2024 04:35 م

المستقلة للانتخاب تتفقد مقار لجان الانتخاب في العاصمة عمان

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الوكيل الاخباري - تفقد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني عددا من مقار لجان الانتخاب في العاصمة عمان وبدو الوسط، والتي تم تشكيلها لانتخابات مجلس النواب 2024، والمقرر إجراؤها في العاشر من أيلول المقبل.

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واطلع الحسيني على آلية عرض جداول الناخبين الأولية والمدد القانونية الخاصة بالاعتراض الشخصي والاعتراض على الغير، كما ثمن جهود اللجان العاملة في الميدان، كما دعا الى تعزيز روح الشراكة والتعاون وبذل أقصى الجهود لانجاح العملية الانتخابية

 

وكانت الهيئة قد عرضت جداول الناخبين الأولية  في مقار اللجان والمكاتب الفرعية التابعة لها، والبلديات، ومكاتب الأحوال المدنية والجوازات في جميع محافظات المملكة، ليتسنى للعموم الاطلاع عليها والتأكد من بياناتهم ومراكز الاقتراع حسب مكان الإقامة.

 

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