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الأحد، 09-04-2023 08:38 م

المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية بعنوان "الحل مشاركة"

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الوكيل الإخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الأحد، حملة توعوية في المراكز التجارية الكبرى في العاصمة عمان، وتهدف الى توعية المواطنين بضرورة الاستعلام عن مكان الإقامة، والذي اعتمده قانون الانتخاب الجديد، مكانا حصريا للاقتراع في الانتخابات المقبلة.

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وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حملتها التوعوية الشاملة، التي أطلقتها في العام الماضي بعنوان ( الحل مشاركة)، والتي تأتي حرصا من الهيئة المستقلة للانتخاب على توعية المواطنين بحقوقهم السياسية، والتعريف بالقوانين الناظمة لرؤية الدولة الأردنية في التحديث السياسي.


وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد نشرت على موقعها الالكتروني جداول الناخبين، والتي تضمنت مكان الإقامة وفق قانون الانتخاب الجديد، كما ودعت المواطنين الى ضرورة التأكد من دقة بياناتهم عبر زيارة الموقع الالكتروني للهيئة، أو من خلال الاتصال المجاني على الرقم (117100) والاستعلام من خلال الرقم الوطني.


يذكر أن هذه الحملة تنفذ بالتعاون مع مشروع الشراكة، ومتطوعو برنامج أنا أشارك جامعات في مختلف الجامعات والكليات الجامعية من مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

 




 

 


 

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