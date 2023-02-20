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الإثنين، 20-02-2023 02:17 م

المعايطة: الشباب أدوات التغيير والتنمية والتطوير

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة على ضرورة، تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم السياسية، والانتقال بهم الى مرحلة جديدة من مراحل الانفتاح والتحديث السياسي للقيام بدور فاعل وحقيقي في عملية صنع القرار.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعايته حفل تخريج الطلبة المشاركين في برنامج "أنا أشارك" في كلية الزرقاء الجامعية بحضور الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية وعدد من أبناء المحافظة وطلاب الكلية. 

وبين المعايطة أن رؤية الدولة الأردنية فتحت المجال أمام الشباب للانخراط في الحياة السياسية والحزبية، وأن الهيئة المستقلة للانتخاب، تسعى ومن خلال برنامج "أنا أشارك" الى دمج الشباب في الجامعات في الحوار والعمل العام، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية.

وخاطب المعايطة الشباب على أنهم أدوات التغيير، والتنمية والتطوير في مختلف المجالات، ومن الضروري أن تكون لهم مشاركة فاعلة في عملية صنع القرار، من خلال الانخراط في العمل الحزبي والمشاركة في الانتخابات ترشحا واقتراعا، من أجل الوصول الى تشكيل حكومات برلمانية في المستقبل.

وأوضح أن الحملة التوعوية بعمومها والتي تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال برنامج "أنا أشارك" تعمل على تحقيق جملة من الأولويات والمفاهيم الوطنية وأهمها العمل الحزبي وسيادة القانون والمشاركة السياسية والهوية الوطنية وحقوق الانسان واحترام الرأي والرأي الآخر.

وتخلل الاحتفال عرض مشهد مسرحي من طلبة الكلية المشاركين في البرنامج، كما تم تكريم المؤسسات القائمة على البرنامج، وتسليم الشهادات على مستحيه من الخريجين البالغ عددهم ١٢٠ طالبة وطالب من كلية الزرقاء الجامعية.

 




 

 


 

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