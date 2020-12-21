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الإثنين، 21-12-2020 08:17 م

المعايطة: سنهيئ المناخ المناسب للحياة الحزبية والسياسية

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الوكيل الاخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن الوزارة تقوم بتهيئة المناخ المناسب للحياة الحزبية والسياسية ونشر مبادئ الديمقراطية في المجتمع مشيرا الى ان الوزارة تعمل مع مختلف الوزارات على اقناع الشباب بأهمية ممارسة الحياة السياسية وفقا للنهج الديمقراطي .
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وأكد خلال محاضرة له، اليوم الإثنين، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان "التنمية السياسية وأثرها على الأمن الوطني الأردني"، للدارسين في دورة الدفاع 18، بحضور آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية،أهمية التنشئة السياسية للمواطنين منذ الصغر لتعزيز مبادئ الديمقراطية في نفوسهم ابرزها احترام الرأي والرأي الآخر والقبول بالتعددية والتنوع بجميع أشكاله وتكريس أسس الحوار لدى النشء ما يسهم في تخطي كثير من التحديات والظروف الصعبة.

وقال إن الإعلام تطور في الوقت الحالي، وأصبح فضاءا واسعاً بوجود وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فالعالم تغير بشكل واضح في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة وهذا ما يساعد السياسيين والحزبين لطرح أفكارهم وإقناع الآخرين بها.

وأضاف أن الدولة الأردنية التي نحتفل بمئويتها هذا العام، هي نتاج الثورة العربية الكبرى القائمة على مبادئ الحرية والعدالة وأن عملية الاصلاح السياسي ومؤسسة الديمقراطية في الأردن مرت بعدد من المراحل منذ عام 1989، حيث جرى تعديل 43 مادة من الدستور الأردني عام 2011، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، وتعزيز استقلالية القضاء، وصدرت بعض التوصيات عن لجنة الحوار الوطني.

وقدم المعايطة شرحاً كاملاً حول تطور الحياة السياسية والحزبية منذ تأسيس المملكة حتى يومنا هذا، مبيناً أن الدولة الأردنية كان لديها حرص على إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها رغم ظروف جائحة كورونا، حيث جرت الانتخابات النيابية العام الحالي في موعدها الذي أقرته الهيئة المستقلة للانتخاب وألقى جلالة الملك خطاب العرش في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، وستقوم الحكومة بتقديم بيان الثقة إلى مجلس النواب خلال مدة اقصاها العاشر من كانون الثاني العام المقبل.
وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع أجاب خلاله الوزير على أسئلة واستفسارات الدارسين.


 




 

 


 

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