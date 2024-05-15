الملك يترأس وفد الأردن المشارك في القمة العربية بالبحرين

الوكيل الاخباري - وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، إلى مملكة البحرين لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين، وفي استقباله سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

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وكان جلالته غادر أرض الوطن، اليوم، فيما تبدأ أعمال القمة الخميس.

ويضم الوفد الأردني المشارك في القمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة.



وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

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