الملك يسأل : شو صار بأحمد - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - في ذكرى يوم الوفاء للراحل الكبير الملك الحسين اختار جلالة الملك ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله أن يمضي ظهيرة يوم الأحد، بين أبنائه وبناته في مكان عزيز على قلبه وعلى قلب والده الحسين.



جلالة الملك وجلالة الملكة حرصا على زيارة مؤسسة الحسين لرعاية الأيتام والتي تأسست في يوم تولي جلالة الملك المغفور له الملك الحسين بن طلال لسلطاته الدستورية عام 1953.



جلالة الملك وبعد وصوله المؤسسة سأل عن الطفل أحمد ، الذي احتضنه بالمؤسسة قبل نحو 6 سنوات .



الملك سأل : شو صار بأحمد اللي التقيته قبل سنوات، أين ذهب، وما هي أحواله”، لتتم الإجابة بأن أحمد بخير وتم تسليمه وأخوانه إلى ذويهم.

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