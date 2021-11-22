الملك يعقد مباحثات مع العاهل البحريني

الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، مباحثات مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تناولت العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية.



وأكد جلالة الملك، خلال المباحثات التي عقدت في قصر الصخير، متانة العلاقات بين الأردن والبحرين، والحرص على تعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وثمن جلالته مواقف مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك حمد، بانحيازها إلى القضايا العربية ومساعيها الدؤوبة من أجل الحفاظ على وحدة صف الأمة العربية.

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