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الإثنين، 06-09-2021 11:48 ص

المملكة تشهد حوادث مأساوية ضحيتها 3 أطفال خلال يومين

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الوكيل الإخباري - فُجعت عائلات أردنية خلال الـيومين الماضيين بوفيات أحد أفرادها نتيجة لأحداث مؤسفة وفق رصد " الوكيل الإخباري" من بينها وفاة 3 أطفال أبرياء بأحداث منفصلة أثارت الأردنيين وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

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ومن تلك الأحداث : 

 

وفاة سائق شحن على طريق ناعور

فقد توفي سائق مركبة شحن صباح الاثنين، على طريق ناعور، وذلك نتيجة فقدان السيطرة على المركبة ( أنقر هنا ) .

وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية في تصريحات صحافية إن الحادث وقع في نزول ناعور باتجاه البحر الميت، حيث صدمت المركبة بأخرى متوقفة وجزيرة وسطية.

 

وفاة طفل غرقا 

كما توفي طفل يبلغ من العمر 16 عاما ، عصر الأحد ، إثر سقوطه في بركة التنقية بمنطقة الجيزة جنوبي عمان ( أنقر هنا ) .


وقال مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تحركت للموقع فور ورود البلاغ ، وتم إخراج الطفل وإسعافه الى مستشفى النديم الحكومي ، ولكنه وصل متوفيا.

 

وفاة طفلة إثر سقوطها من مركبة 

كما أكد مصدر أمني أن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، توفيت صباح الاحد، إثر سقوطها من مركبة اثناء مسيرها، بمنطقة الضليل، في محافظة الزرقاء ( أنقر هنا ) .

وبين المصدر أن المركبة كان يقودها احد أقرباء الطفلة حيث تم اسعاف الطفلة إلى أحد المستشفيات إلا أنها ما لبثت ان فارقت الحياة، مشيراً الى ان السائق قام بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية .

 

وفاة طفل في بئر ماء

كما عثرت الأجهزة الامنية السبت المنصرم  على جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، داخل بئر ماء في بلدة الطرة بلواء الرمثا (أنقر هنا ) .

وقال مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري إن غرفة العمليات تبلغت عن اختفاء طفل وبعد تمشيط المنطقة، من قبل الأمن والدفاع المدني عثر على الطفل داخل بئر ماء.

وبين أنه تم انتشال الجثة واسعف إلى المستشفى، وافاد الطبيب انه متوفي وتم فتح تحقيق بالحادثة . 

 

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