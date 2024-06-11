المواصفات والمقاييس: مبادرة الدستور الغذائي العربي ركيزة أساسية لضمان سلامة الأغذية

الوكيل الاخباري- أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير الزهير، أن المبادرة العربية للدستور الغذائي (الكودكس العربي)، تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلكين، وتشير إلى الالتزام المشترك بتعزيز معايير الجودة والسلامة الغذائية في المنطقة العربية.

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وقالت الزهير خلال رعايتها اليوم الثلاثاء، الندوة العربية الثالثة للدستور الغذائي العربي؛ إن الندوة تؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية، لتحقيق مستقبل صحي وآمن لمجتمعاتها، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين صحة الأجيال المقبلة.



وأشارت إلى أن اليوم العالمي لسلامة الغذاء، الذي يحتفل به سنوياً في 7 حزيران، يذكر بأهمية الالتزام بمعايير السلامة الغذائية، وبذل كل الجهود الممكنة لضمان أن تكون الأغذية التي نستهلكها صحية وآمنة، مؤكدة ضرورة إبراز دور كل فرد في سلسلة الإمدادات الغذائية في تحقيق هذا الهدف الحيوي.



وأضافت أن استضافة المملكة لهذه الندوة يعكس التزامها العميق بقضايا السلامة الغذائية والتعاون الإقليمي، مشيدة بجهود الجهات المشاركة بالندوة، للوصول إلى مناقشات مثمرة وبناءة تسهم في تطوير معايير الكودكس العربي.

بدورها، أكدت مديرة برنامج الدستور الغذائي الأميركي، الدكتورة ماري فرانسيسكو لوي، عمق العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن والدول العربية، في مجالات معايير الغذاء، وضرورة التعاون في تنمية المهارات، وتبادل الخبرات بهدف تطبيق نظام دستور غذائي عالمي.



وأشاد الرئيس الشرفي للجمعية العالمية لعلوم تشريعات الغذاء البروفيسور جونشي تشين، بالمبادرة العربية للدستور الغذائي لمختلف الدول المشاركة لما فيه مصلحة للجميع، لافتا إلى أن الندوة فرصة مهمة لأخذ التغذية الراجعة من تجارب مختلف الدول، والتوافق على مخرجات تعزز موضوع الدستور الغذائي.