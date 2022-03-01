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الثلاثاء، 01-03-2022 04:26 م

الناصر: تأخرنا بالتوجه نحو التعليم المهني والتقني

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الوكيل الإخباري - أقر رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بتأخر التوجه نحو التعليم التقني والتدريب المهني في الأردن مقارنة مع دول عربية بهذا الشأن.

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وقال الناصر ردا على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن الحكومة تسعى لردم الهوة والفجوة بين التعليم الأكاديمي في التخصصات العلمية والإنسانية والتقني والمهني من خلال استحداث تخصصات تقنية ومهنية مطلوبة في سوق العمل.

 

وأضاف أن دور الديوان ليس حل مشكلة البطالة، وأنه يحاول التأثير من خلال البيانات التي لديه في التوجه نحو التعليم المطلوب في سوق العمل المحلي والخارجي.

 

وأشار الناصر إلى أن توجه الطلاب نحو دراسة تخصصات مشبعة أو راكدة وغير مطلوبة في القطاعين العام والخاص يعد هدرا لطاقاتهم.

 

وبيّن أن الديوان لن يستمر في تكديس الطلبات بالتخصصات الراكدة والمشبعة.

 


 




 

 


 

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