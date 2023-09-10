الأحد 10-09-2023
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الأحد، 10-09-2023 10:15 ص

الوكيل ينشر أسماء الأوائل في الشامل

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، اسماء الطلبة الاوائل في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة ( الشامل) للدورة الصيفية 2023. 

وفي المسار الهندسي، برنامج تكنولوجيا المعلومات حصل الطالب هيثم اكرم الصلاحات على المركز الأول، من معهد الأجهزة الطبية بمعدل 94.4%. 

مسار تكنولوجيا المعلومات والمكتبات، برنامج أمن المعلومات، الطالبة سلسبيل عطية ابو شلهوب، من كلية تدريب عمان،  بمعدل 96.5 %. 

مسار العلوم المالية والادارية، برنامج ادارة المستودعات، الطالب عامر مصطفى الجداية، كلية الامير الحسين بن عبد الله الفنية العسكرية،  بمعدل 96.5 %

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مسار المهن الطبية المساندة، برنامج التمريض المشارك، الطالبة ديما حسين كساب، كلية حطين، بمعدل 96.1%. 

مسار الفنون التطبيقية، برنامج السينما والتلفزيون، الطالب غيث سليمان العرجان، كلية الخوارزمي الجامعية، بمعدل 94.9%. 


المسار الفندقي والسياحي، برنامج خدمات المسافرين الطالب قصي سامر عقل ، كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني، بمعدل 94.9%.

مسار علوم الشريعة، برنامج الفقه الشافعي، الطالبة آلاء معتصم الجعبه، كلية الدعوة واصول الدين، بمعدل 93.8%. 


مسار العلوم التربوية والاجتماعية، برنامج القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، الطالبة الاء عبد الرزاق العورتاني، كلية عجلون الجامعية، بمعدل 90.3%.

مسار الموسيقى، برنامج العلوم الموسيقية، الطالب حسين محمد ابو شنب، معهد الموسيقى القوات المسلحة، بمعدل 89.1%.


مسار اللغات، برنامج الترجمة، الطالبة مي محمد بدر، كلية السلط للعلوم الانسانية، بمعدل 88.3%.


مسار الزراعي، برنامج تكنولوجيا تصنيع الغذاء، الطالب ايهاب احمد سواعي، كلية الحصن الجامعية، بمعدل 87.2%. 


مسار العلوم الرياضية، برنامج التربية البدنية والصحية، الطالب إبراهيم علي الدغيمات، كلية السلط للعلوم الانسانية، بمعدل 86.9%. 


مسار الصحافة والإعلام، برنامج الإعلام الرقمي، الطالبة فرح ابراهيم خريسات، كلية السلط للعلوم الانسانية، بمعدل 82.3%


 




 

 


 

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