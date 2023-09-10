الوكيل ينشر أسماء الأوائل في الشامل

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، اسماء الطلبة الاوائل في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة ( الشامل) للدورة الصيفية 2023.



وفي المسار الهندسي، برنامج تكنولوجيا المعلومات حصل الطالب هيثم اكرم الصلاحات على المركز الأول، من معهد الأجهزة الطبية بمعدل 94.4%.



مسار تكنولوجيا المعلومات والمكتبات، برنامج أمن المعلومات، الطالبة سلسبيل عطية ابو شلهوب، من كلية تدريب عمان، بمعدل 96.5 %.



مسار العلوم المالية والادارية، برنامج ادارة المستودعات، الطالب عامر مصطفى الجداية، كلية الامير الحسين بن عبد الله الفنية العسكرية، بمعدل 96.5 %



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مسار المهن الطبية المساندة، برنامج التمريض المشارك، الطالبة ديما حسين كساب، كلية حطين، بمعدل 96.1%.



مسار الفنون التطبيقية، برنامج السينما والتلفزيون، الطالب غيث سليمان العرجان، كلية الخوارزمي الجامعية، بمعدل 94.9%.



المسار الفندقي والسياحي، برنامج خدمات المسافرين الطالب قصي سامر عقل ، كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني، بمعدل 94.9%.



مسار علوم الشريعة، برنامج الفقه الشافعي، الطالبة آلاء معتصم الجعبه، كلية الدعوة واصول الدين، بمعدل 93.8%.



مسار العلوم التربوية والاجتماعية، برنامج القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، الطالبة الاء عبد الرزاق العورتاني، كلية عجلون الجامعية، بمعدل 90.3%.



مسار الموسيقى، برنامج العلوم الموسيقية، الطالب حسين محمد ابو شنب، معهد الموسيقى القوات المسلحة، بمعدل 89.1%.



مسار اللغات، برنامج الترجمة، الطالبة مي محمد بدر، كلية السلط للعلوم الانسانية، بمعدل 88.3%.



مسار الزراعي، برنامج تكنولوجيا تصنيع الغذاء، الطالب ايهاب احمد سواعي، كلية الحصن الجامعية، بمعدل 87.2%.



مسار العلوم الرياضية، برنامج التربية البدنية والصحية، الطالب إبراهيم علي الدغيمات، كلية السلط للعلوم الانسانية، بمعدل 86.9%.



مسار الصحافة والإعلام، برنامج الإعلام الرقمي، الطالبة فرح ابراهيم خريسات، كلية السلط للعلوم الانسانية، بمعدل 82.3%







