بدء الفصل الدراسي الثاني وجاهيا اليوم

الوكيل الإخباري - يبدأ اليوم الأحد 2 مليون و186 ألفا و957 طالبا وطالبة الفصل الثاني للعام الدراسي 2021-2022 وجاهيا .

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وأعلنت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية التعليمية في الميدان التربوي وتستقبل جميع الملاحظات الواردة من الميدان والطلبة وأولياء الأمور.



وجددت قبيلات حرص الوزارة على استئناف التعليم الوجاهي في المدارس، والحفاظ في الوقت نفسه على صحة الطلبة والهيئات التدريسية من خلال اتباع البروتوكول الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأضافت أن 7446 مدرسة تابعة لجميع السلطات التعليمية جاهزة لاستقبال الطلبة الأحد، من ضمنهم 4002 مدارس حكومية.



الحكومة أعلنت في وقت سابق، عن الإجراءات التخفيفية المتعلقة بفيروس كورونا في المدارس، والتي سيبدأ العمل بها من 1 آذار/ مارس، وفق وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.



الإجراءات الجديدة، تتضمن عزل الطالب المصاب بكورونا فقط والإبقاء على الصفوف في دوام رسمي، فيما أكّدت الحكومة استمرار العمل بالفحص السريع في المدارس.

الشبول، أكد على عودة المدارس للتَّعليم الوجاهي بتاريخ 20/2/2022 كما هو مقرَّر سابقا وإلغاء نسبة 10% لتحويل الصفّ أو المدرسة إلى التَّعليم عن بُعد والاكتفاء بعزل الطَّالب المصاب فقط لمدَّة (5) أيَّام من تاريخ أخذ العيِّنة ويعود بعدها إلى الدِّراسة دون الحاجة لإجراء فحص (PCR).



وقررت وزارة التربية والتعليم، بدء الحصة الأولى في المدارس ذات الفترة الواحدة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا خلال الفترة الزمنية من 27 شباط/ فبراير الحالي وحتى الحادي والثلاثين من آذار/ مارس المقبل، وذلك بتأخيرها نصف ساعة.



الوزارة، قررت أيضا، بدء الحصة الأولى في الفترة الصباحية في المدارس ذات الفترتين، الساعة الثامنة والنصف صباحا، والساعة الواحدة والنصف ظهرا للفترة الثانية، على أن يكون زمن الحصة الصفية في الفترة المسائية 35 دقيقة.



وجاء قرار الوازرة في ظل تعديل التوقيت الصيفي المقرر العمل به ابتداء من الخامس والعشرين من الشهر الحالي وحرصا على سلامة الطلبة.

الوزارة، أكدت أن الدوام سيبقى في موعده الطبيعي المعتاد خلال الأسبوع المقبل ولغاية تطبيق تعديل التوقيت الصيفي.



وأكّد مدير إدارة النشاطات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، عبدالسلام الشناق، الخميس، استمرار الرحلات المدرسية والزيارات العلمية خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقال الشناق، إنّ الزيارات المدرسية العلمية التي تنفذها المدارس تأتي ضمن برنامج وخطة تم إعدادهما مسبقا، حيث تبدأ من الفترة الممتدة من 1 آذار/ مارس حتى نيسان/ أبريل 2022، وتهدف إلى رفع الثقافة العلمية لدى الطلبة.



وبين، أن الرحلات المدرسية إلى المواقع السياحية والأثرية التي ستبدأ خلال الفترة من 21 آذار وحتى 15 أيار المقبل، ستكون متاحة وضمن البرامج المعدة والتي تحدد أياما معينة لمدارس البنين وأخرى لمدارس البنات.



وأضاف، أن النشاطات المدرسية كافة، سواء الخاصة بالرحلات أو الزيارات العلمية ستكون خاضعة للبروتوكول الصحي مع الالتزام بأوامر الدفاع التي صدرت عن الجهات المعنية في مواجهة جائحة كورونا.



وأكّد، أن الوزارة ستطبق أي تعليمات أو توصيات تصدر عن رئاسة الوزراء فيما يخص الحالة الوبائية التي تمر بها المملكة خاصة التي تتعلق بالبروتوكول الصحي أو أي إجراءات أو تعديلات تتم عليه.