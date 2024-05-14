الثلاثاء 14-05-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني اليوم الثلاثاء

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الثلاثاء، 14-05-2024 06:57 م

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني اليوم الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، أن حوالات العاملين في الخارج، شهدت تحسنا في أدائها خلال شهر آذار من عام 2024، بنسبة 3.4 بالمئة، مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، لتبلغ 269.3 مليون دولار.

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وخلال الربع الأول من العام الحالي 2024، ارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 4.2 بالمئة، لتبلغ 863 مليون دولار، مقابل 828.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

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