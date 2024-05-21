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الثلاثاء، 21-05-2024 04:54 م

بيان عاجل صادر عن الحكومة الاردنية

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري -  أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه وبجهود مشتركة مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تم اليوم، إجلاء ٩ من الأطباء والممرضين الأردنيين، من غزة إلى المملكة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن الأطباء كانوا يعملون في المستشفى الأوروبي في غزة ضمن حملة طبية تم ترتيبها تحت مظلة الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA، وجمعية الأطباء الأردنية الأمريكية JAPA.

كما أضاف القضاة بأنه تم أيضاً المساعدة في إجلاء طبيبين يحملان الجنسية المصرية، وطبيب عُماني، وآخر سوداني، بالإضافة إلى طبيبين من حملة الجنسية الأمريكية، وطبيب أسترالي.

وأكد السفير القضاة على أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية- الحيش العربي، تواصل عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

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