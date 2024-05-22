بيان وتحذير عاجل صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ، المتقاعدين العسكريين من الوقوع ضحية للاستغلال من خلال الإعلانات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ،والتي تدعي فيها ان المؤسسة تمنح من خلالهم تسهيلات مالية من مكاتبها المنتشرة في كافة المحافظات.

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واكدت المؤسسة في بيان اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري انه يتم استدراج المتقاعدين الى مكاتبها للتوقيع على معاملات شراء اجهزة كهربائية مقابل مبالغ مالية متواضعة يتم صرفها للمتقاعد من قبلهم ، علماً بأن الموسسة ستقوم بملاحقة هولاء الاشخاص وتحويلهم للقضاء .