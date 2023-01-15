تصادم بين 16 مركبة بحادثين منفصلين ودهس فتاتين في عمّان

الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا، من غرفة عمليات إدارة السير، إنه تم التعامل أمس السبت، مع حادثي صدم بين 16 مركبة، منوهاً إلى أن الحادث الأول كان بين 10 مركبات مقابل مجمع الشمال - شارع الأردن، والحادث الثاني بين 6 مركبات بعد دوار الشعب، إضافة إلى حادث دهس لفتاتين في منطقة سحاب.

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وأضاف الخطبا، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أن الحادث الأول جاء بسبب انزلاق مركبة شحن واصطدامها بـ 10 مركبات، موضحاً أنه أنه نتج عن الحادث اضرار مادية.



وبيّن أنه تم التعامل مع حادث صدم آخر وقع بين 6 مركبات، بعد دوار الشعب باتجاه الدوار الثامن، بسبب التتابع القريب، مشيراً إلى أنه نتج عن الحادث إصابة متوسطة وأضرار مادية.



وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث دهس لفتاتين من جنسية أجنبية، في منطقة سحاب، ونتج عنه وفاة فتاة وإصابة الفتاة الثانية والسائق، وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.

