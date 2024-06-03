تنويه حول عطلة المدارس

الوكيل الاخباري - تبدأ العطلة الصيفية للعام الدراسي 2023-2024 رسميا في جميع مدارس المملكة في 26 يونيو /حزيران الجاري ، وفق التقويم المدرسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم .

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ويبدأ امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"لعام 2024/الامتحان العام يوم الثلاثاء 25 حزيران/يونيو فيما سيكون آخر أيام الامتحان الاثنين 15 تموز/يوليو 2024.



وأوضحت الوزارة أن الجلسة الأولى من الامتحانات ستبدأ في تمام العاشرة صباحا، في حين ستبدأ الجلسة الثانية في تمام الواحدة ظهرا.