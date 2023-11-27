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الإثنين، 27-11-2023 07:47 ص

توضيح حول دوام المدارس اليوم الاثنين

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم على تفويض الوزارة لمدراء المديريات في الميدان بتعطيل الطلبة اليوم الاثنين حسب تقييمهم وبالتنسيق مع الحكام الإداريين ، بسبب الظروف الجوية السائدة.

وتحذر ادارة الأرصاد خلال الساعات القادمة ، من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، واحتمال تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في شمالي المملكة، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

وتتأثر المملكة اليوم الاثنين، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا إلى أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية.

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