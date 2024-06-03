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الإثنين، 03-06-2024 03:53 م

جامعة التكنولوجيا تنظم ورشة حول التعاون الإقليمي بمجال المياه

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الوكيل الاخباري- نظم مركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين، دورة تدريبية بعنوان "دبلوماسية المياه: الجمع بين النظرية والممارسة لتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ"، بالتعاون مع جامعة "تفتس" الأميركية، قدمها خبراء ومتخصصون في مجال المياه.

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وتهدف الدورة التي تستمر أربعة أيام، إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون الإقليمي في مجال المياه والمياه العابرة للحدود على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق رؤية ورسالة مركز دبلوماسية المياه في الجامعة بأن يكون مركزا إقليميا لإدارة المياه العابرة للحدود ودبلوماسية المياه.


وأكد رئيسة مكتب التعاون السويسري الإقليمي في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، كارولين تيسوت التي حضرت الورشة، على استمرارية الدعم السويسري لمبادرة السلام الأزرق، مشيدة بدور مركز دبلوماسية المياه في تحقيق أهداف هذه المبادرة، وأهمية المواضيع التي تتطرق لها الدورة.


ويأتي عقد الدورة ضمن أنشطة مشروع السلام الأزرق لتطوير القدرات المدعوم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والتي تستهدف الباحثين والمهندسين العاملين في قطاع المياه والزراعة، بالإضافة إلى دبلوماسيين من وزارات الخارجية من الدول الشريكة في مبادرة السلام الأزرق والتي تضم كلا من إيران والعراق وسورية ولبنان، وتركية، بالإضافة إلى الأردن، حيث شارك في هذه الدورة 30 مشاركا من هذه الدول ودول مجاورة، منهم 6 مشاركين في برنامج زمالة الشباب من مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط

 




 

 


 

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