حملة نظافة واسعة في مدينة حجاج الرمثا

الوكيل الإخباري - نظمت كوادر بلدية الرمثا الجديدة، اليوم السبت، حملة نظافة لإزالة الأتربة والأنقاض من مدينة الحجاج، والتي كانت تشكل أثراً بيئياً سلبياً على المواطنين.

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وقال رئيس البلدية أحمد الخزاعلة إن الحملة تهدف للحفاظ على نظافة المرافق العامة وعكس صورة إيجابية عن جمال المدينة، والابتعاد عن مسببات التلوث البيئي والحد منها.



وأكد أن الحفاظ على البيئة هي مسؤولية مشتركة لا تكتمل إلا بالتعاون بين البلدية والمواطنين، مشددا على أهمية المحافظة على النظافة كسلوك مجتمعي حضاري، وصولا إلى بيئة صحية نظيفة.



ودعا المواطنين إلى وضع النفايات في أماكنها المخصصة، وعدم الأنقاض عشوائيا على جوانب الطرق، ما يشوه الطبيعة ويتسبب بتشكيل مكاره صحية.



وأوعز الخزاعلة بتركيب سياج حديدي "شيك" بدل الساتر الترابي في مدينة الحجاج، وتركيب كاميرات لمراقبة ساحة المدينة وتأهيلها بما يحقق شروط السلامة العامة، ومنع المواطنين من رمي الأنقاض والنفايات داخلها، ومخالفة من يقوم بالتعدي عليها.