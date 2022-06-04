السبت 04-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

لبنان: تمديد مهام قوات اليونيفيل في تموز المقبل

الملك يبحث مع ماكرون العلاقات الثنائية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

اطلاق برنامج يستوعب 1000 متدرب بهدف رفع مستوى المعرفة بالفضاء في السعودية

اصابة حرجة اثر مشاجرة في الزرقاء

مصر تورد 3.5 مليون طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي

ارتفاع عدد حالات التسمم في جرش إلى 41

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى التل وأبو حسان

الصادرات الألمانية ترتفع 4.4% في أبريل رغم تضاؤل التجارة مع روسيا

السبت، 04-06-2022 03:06 م

حملة نظافة واسعة في مدينة حجاج الرمثا

180867


الوكيل الإخباري - نظمت كوادر بلدية الرمثا الجديدة، اليوم السبت، حملة نظافة لإزالة الأتربة والأنقاض من مدينة الحجاج، والتي كانت تشكل أثراً بيئياً سلبياً على المواطنين.

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية أحمد الخزاعلة إن الحملة تهدف للحفاظ على نظافة المرافق العامة وعكس صورة إيجابية عن جمال المدينة، والابتعاد عن مسببات التلوث البيئي والحد منها.


وأكد أن الحفاظ على البيئة هي مسؤولية مشتركة لا تكتمل إلا بالتعاون بين البلدية والمواطنين، مشددا على أهمية المحافظة على النظافة كسلوك مجتمعي حضاري، وصولا إلى بيئة صحية نظيفة.


ودعا المواطنين إلى وضع النفايات في أماكنها المخصصة، وعدم الأنقاض عشوائيا على جوانب الطرق، ما يشوه الطبيعة ويتسبب بتشكيل مكاره صحية.


وأوعز الخزاعلة بتركيب سياج حديدي "شيك" بدل الساتر الترابي في مدينة الحجاج، وتركيب كاميرات لمراقبة ساحة المدينة وتأهيلها بما يحقق شروط السلامة العامة، ومنع المواطنين من رمي الأنقاض والنفايات داخلها، ومخالفة من يقوم بالتعدي عليها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image629b655d6b300

الملك يبحث مع ماكرون العلاقات الثنائية

1654347858990

وزير الشباب: المرأة الأردنية حققت منجزات كبيرة

1654349660070

الرزاز: واجهنا تحديات أثناء تطوير الثانوية العامة في الأردن

5202231214143991796255

اصابة حرجة اثر مشاجرة في الزرقاء

364147_5_1648392180

بلدية الطفيلة تخصص 110 دونمات لإقامة مكب للأنقاض

5202230195755267994394

دورة تدريبية في الطفيلة عن الاستماع الفعال

أخبار متعلقة
103876c5-d6fd-4ed4-8bd7-b1d52f82025c

197.3 الف مولود في الأردن العام الماضي - تفاصيل

0L5A8804

ارتفاع نسب استهلاك الطاقة الكهربائية في الأردن 5.6% العام الماضي

0L5A1066

الدفاع المدني يطلق تحذيرا حول سلامة الأطفال

عروض-سحور-رمضان-في-الأردن-...-عروض-الإفطار-والسحور-في-مطاعم-الأردن

الحاج توفيق: الطلب على المطاعم خلال رمضان كان غير مسبوق

947x500-m9zp8

توقع ارتفاع أسعار الأضاحي البلدية في المملكة .. من 260 -280 دينار

download

ما حكم الزواج بين العيدين؟ .. الإفتاء توضح