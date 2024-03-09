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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 09-03-2024 05:25 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء من عشيرة الجرادات

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الوكيل الاخباري -  أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يكثف جهوده للتوصل لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وضمان إيصال مساعدات إغاثية وطبية و إنسانية كافية وعاجلة لجميع الأشقاء في القطاع، بشكل مستدام.

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جاء ذلك، خلال لقائه في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت، وفدا من وجهاء عشيرة الجرادات، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.

 

بدورهم، أكد المتحدثون وقوفهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية، باقون على العهد دوما خلف جلالة الملك، داعمين ومؤيدين لجميع مواقفه وجهوده، التي تمثل جميع الأردنيين، ومصدر فخرهم واعتزازهم.

وقالوا إنه رغم التحديات وتداعيات الأزمات التي تعصف بالمنطقة، فإن الموقف الأردني وجهود جلالة الملك، كانت دوما أكبر من التحديات، بإرادة قوية تستند إلى القيم الأردنية الأصيلة، والتي نالت تقدير العالم واحترامه.

 

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