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الثلاثاء، 27-07-2021 03:35 م

رئيس الوزراء: التشغيل التجريبي الثاني للباص السريع في بداية 2022

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الوكيل الإخباري -أكّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أنّ المرحلة التشغيلية التجريبية الثانية لمشروع الباص السريع التردد ستكون في بداية العام القادم.

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وأضاف الخصاونة، أنّه ما يهمنا حاليا الانتظام بالرحلات؛ كون المشروع "أخيرا رأى النور كواقع ملموس "، فضلا عن الاستطاعة لتلبية احتياجات المواطنين حتى في المرحلة التجريبية الأولى.


وأشار إلى ضرورة راحة وكرامة لمن يقل الباص السريع؛ كون الفكرة أن تمكن المواطنين من إيجاد بيئة ووسيلة نقل آمنة ومريحة وتحفظ الكرامة، وهذا أمر أساسي.


وشدد الخصاونة على ضرورة الأخذ بالتدابير الصحية خلال الجائحة التي يشهدها العالم مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تلقي السائقين المطاعيم المضادة للفيروس كورونا مع ضرورة اشتراط تلقي المطعوم أو فحص كورونا سلبي عبر إظهار تطبيق سند قبل الصعود للحافلة.

 


 




 

 


 

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