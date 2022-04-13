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الأربعاء، 13-04-2022 08:58 م

رئيس الوزراء : سنعود تدريجيا لعكس أسعار النفط

الخصاونة


الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة تقوم بإجراء مراجعة هيكليَّة لتوفير وسائل تمويليَّة للمنشآت الصَّغيرة ومتوسِّطة الحجم، باعتبارها محرِّكات حقيقيَّة للاقتصاد.

وقال الخصاونة خلال حفل تكريمي أقامته جمعية البنوك لمحافظ البنك المركزي السَّابق الدكتور زياد فريز، الأربعاء، إن فريز بيت خبرة ومنارة تستلهم منها الأجيال القيم الحميدة والكفاءة في الإدارة الماليَّة والسِّياسة.

وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في التَّنمية والاقتصاد، وقد وقف بمسؤوليَّة وطنيَّة في الأزمات ومواجهة التحدِّيات وآخرها جائحة كورونا.

وتابع “سنعود تدريجيَّاً لعكس أسعار المشتقَّات النفطيَّة وفق أسعار النفط في السوق العالميَّة”.

ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة “طوت صفحة جائحة كورونا وانتقلنا إلى مرحلة تحديث شامل مع بدء المئويَّة الثانيَّة للدَّولة الأردنيَّة سياسيَّاً وإداريَّاً واقتصاديَّاً.”

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