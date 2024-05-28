رئيس جمهورية التشيك يزور مستشفيات البشير

الوكيل الاخباري - زار رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل، الثلاثاء، مستشفيات البشير، يرافقه وزير السياحة والآثار مكرم القيسي رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، والسفير التشيكي لدى المملكة أليكساندر سبوريش ووفد طبي.

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وكان في استقبال الرئيس التشيكي خلال جولته في مستشفى النسائية والأطفال وزير الداخلية، وزير الصحة بالوكالة مازن الفراية.



وكانت وزارة الصحة قد استلمت أخيرا تبرعاً من حكومة جمهورية التشيك على شكل معدات طبية لمستشفى النسائية والأطفال في مستشفيات البشير، وذلك ضمن برنامج إعادة الإعمار لجمهورية التشيك في منطقة الشرق الأوسط.



