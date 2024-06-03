سلطة وادي الأردن تدعو إلى الابتعاد عن المسطحات المائية

الوكيل الإخباري - دعا أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، المواطنين والمزارعين في الأغوار القاطنين بمحاذاة المواقع والمسطحات المائية والسدود وقناة الملك عبد الله، إلى عدم الاقتراب أو السباحة من هذه المواقع غير المخصصة للتنزه أو السباحة خاصة مع الارتفاع الملحوظ على درجات الحرارة، لما في ذلك من خطر كبير على حياتهم.

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وأكد الحيصة، في بيان اليوم الإثنين، ضرورة قيام المزارعين وأصحاب الوحدات الزراعية والقاطنين في المناطق الزراعية، تنظيف مداخل الوحدات الزراعية وما حولها من الأعشاب للحد من حدوث الحرائق واتخاذ التدابير اللازمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة للحفاظ على مزروعاتهم وممتلكاتهم.



وأهاب الحيصة، بالمزارعين والمواطنين في مناطق وادي الأردن، إلى ضرورة التعاون مع كوادر سلطة وادي الأردن والتي هي على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة والتعاون من خلال مديرياتها لتقديم ما يلزم للمزارعين والتواصل مع مركز التحكم والسيطرة / سلطة وادي الأردن على الهواتف (053570594) و(0780469438).