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الإثنين، 25-04-2022 03:49 م

شكاوى من عدم تأجيل قروض الافراد وجمعية البنوك توضح

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الوكيل الإخباري - شكى مواطنون من قيام بنوك باقتطاع قسط القرض الشهري عليهم لشهر نيسان الحالي، بالرغم من قرار تأجيل أقساط القروض.

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وقال مواطنون لـ الوكيل الإخباري" إن بعض البنوك خصمت الاقتطاع من الراتب المُحول للبنك، منوهين إلى أنه لم يتم تقديم أي طلبات بعدم الرغبة بالتأجيل.


واشاروا إلى أن قرار التأجيل وفقاً لجمعية البنوك والبنك المركزي مُلزم للبنوك داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ اللازم خاصة وأن العيد بعد أيام، ما يتطلب مصاريف أكثر لتلبية الإحتياجات وشراء المستلزمات.

 

من جهته قال المدير العام لجمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق إن قرار تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان ملزم لجميع البنوك.


وشدد محروق على أن قرار تأجيل الأقساط لن تترتب عليه غرامات أو فوائد إطلاقا ولجميع البنوك، منوهاً إلى أن القرار شمل جميع أنواع القروض للأفراد وكافة القروض التي تندرج تحت بند قروض الأفراد.

 

عاملون في القطاع المصرفي اكدوا لموقع "الوكيل الإخباري" أن قرار تأجيل القروض مُلزم لكل البنوك المحلية كونه صادر عن البنك المركزي وجمعية البنوك. 

 

واشاروا إلى أن الموافقة على تأجيل قروض المواطنين ليس له علاقة بقيام المقترض بتأجيل قرضه خلال الثلاث شهور الاولى من العام الحالي، أو كون المقترض ملتزم بالسداد للبنك وليس من المتعثرين مالياً.

 

وكانت قد أعلنت جمعية البنوك الأردنية والبنك المركزي في الـ 14 من آذار الماضي، تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر السعيد سعياً للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة دون أن يترتب أي فوائد تأخير أو عمولات على المواطنين. 

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