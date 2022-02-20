الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

عويس : منصة تفاعلية جديدة وحديثة ومجهزة قيد التنفيذ

الشبول: الأردن تعرّض لـ897 هجمة الكترونية من ضمنها مؤسسات رسمية وأمنية

مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت ومديرية الدفاع المدني

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدباس وعناب والخطاطبة والسعودي

منتدون في الكرك يؤكدون أهمية العمل الاجتماعي الخيري التطوعي

وزير التربية : جميع الكتب المدرسية متوفرة

الهواري: 62% من المواطنين مؤمنين صحيا

الاتفاقية مع الهند ترفع ناتج الإمارات بـ 9 مليارات دولار

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

القبض على مطلق النار باتجاه رجال الامن في عوجان

الأحد، 20-02-2022 04:10 م

شمول طلبة الدورة التكميلية لعام 2021 بمكرمة أبناء المعلمين

M63A8879


الوكيل الإخباري - قررت اللجنة العليا للبعثات في وزارة التربية والتعليم في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد، شمول طلبة الدورة التكميلية لعام 2021 بمكرمة أبناء المعلمين اعتباراً من الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 - 2022.

اضافة اعلان


وشمل القرار الطلبة المسجلين حالياً في جامعتي الحسين التقنية والألمانية الأردنية، ومعدلاتهم تساوي أو أعلى من الحدود الدنيا لمعدلات القبول في محافظاتهم -حسب الدورة الصيفية- لعام 2021.


وأضافت الوزارة في بيان لها أنه فيما يتعلق بالطلبة المسجلين على الفصل الأول من العام الدراسي 2021 - 2022 سيتم شمولهم اعتباراً من الفصل الثاني من العام الدراسي 2021/2022 بتغطية ما تبقى لهم من رسوم ساعات الخطة الدراسية المعتمدة لتخصصاتهم)، شريطة استكمالهم متطلبات الإيفاد حسب الأصول في موعد ستعلن الوزارة عنه لاحقاً بعد إعلان نتائج القبول الموحد للدورة التكميلية.


وأشار البيان إلى أن الحدود الدنيا لمكرمة أبناء المعلمين لعام 2021 خلال الدورة الصيفية في المحافظة كالتالي: إربد 85.50، البلقاء83، الزرقاء 86.80، الطفيلة 83.35، العاصمة 86.10، العقبة 85.30، الكرك 81.95، المفرق 76.65، جرش 82.70، الشهادة غير الأردنية 92.40،عجلون 82.20، مأدبا 82.10، معان80.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202213223314998248196

عويس : منصة تفاعلية جديدة وحديثة ومجهزة قيد التنفيذ

Screenshot_1

الشبول: الأردن تعرّض لـ897 هجمة الكترونية من ضمنها مؤسسات رسمية وأمنية

69819_9_1645368810

مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت ومديرية الدفاع المدني

M63A0712

الصحة تدرس إنشاء مستشفى في جنوب غرب عمّان

2202216175953740541611

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدباس وعناب والخطاطبة والسعودي

220221220225723386062

منتدون في الكرك يؤكدون أهمية العمل الاجتماعي الخيري التطوعي

أخبار متعلقة
pic_96849

التربية لـ"الوكيل الاخباري": التوقيت الصيفي يطبّق بقرار من رئاسة الوزراء.. ودوام المدارس محدد ومعروف

143881657_412464833419308_3853139786491706659_n

مدير المناهج: التربية بصدد إجراء دراسة تشخيصية لتقييم مستوى الطلبة

181506-السبورة

عويس: 10 آلاف شاغر في وزارة التربية والتعليم

WhatsApp-Image-2021-12-08-at-10.34.55-AM

بالأسماء - تعرّف على مراكز تطعيم طلبة المدارس ضد كورونا

1220212683659455029935

استئناف حملة التطعيم لطلبة المدارس الأحد

610fc2a305c0d

“التربية”: نتائج التوجيهي بين 10 – 12 شباط المقبل