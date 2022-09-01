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صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية اليوم

الخميس، 01-09-2022 09:44 ص

صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية اليوم

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الوكيل الإخباري-أكد صندوق المعونة الوطنية ، صرف دعم المحروقات عن شهر تموز و شهر آب لمنتفعي الصندوق اليوم الخميس مع الدفعات الشهرية للمنتفعين.اضافة اعلان


وسيكون نصيب الأسرة المكونة من فرد أو فردين 16 دينارا، والمكونة من 3 إلى 4 أفراد 22 دينارا، والأسرة المكونة من 5 أفراد فأكثر 28 دينارا عن شهري تموز وآب.

وكانت الحكومة خصصت (16) مليون دينار لدعم الأُسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، والبالغ عددها قرابة (216) ألف أُسرة لمواجهة ارتفاع اسعار المحروقات ، حيث سيتم صرف الدعم للفئات المستحقَّة لمدة ستة شهور حتى نهاية العام الحالي 2022.

وكان موقع "الوكيل الاخباري" نشر سابقا أن موعد صرف دعم المحروقات عن شهر تموز و شهر آب الخميس.

 




 

 


 

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