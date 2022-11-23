ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه رئيسية في إربد

الوكيل الإخباري - نفذت وزارة المياه والري بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة ومديرية الأمن العام، حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في إربد.

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وتم خلال الحملة ضبط وفصل اعتداءات على خطوط مياه رئيسية تستخدم لتعبئة صهاريج مخالفة ومعامل طوب تقوم بسحب مئات الأمتار من المياه يوميا بطريقة مخالفة.



وبالتفاصيل بينت الوزارة أنه وبناءً على المعلومات التي توفرت لمديرية الرقابة الداخلية في الوزارة تم تنسيق حملة أمنية في منطقة المزار الشمالي/ محافظة إربد حيث تمكنت الكوادر الفنية للوزارة وشركة مياه اليرموك بمرافقة أمنية من ضبط عدة اعتداءات تتمثل بسحب خطوط بأقطار مختلفة لتزويد معامل طوب وتعبئة صهاريج مخالفة حيث تم فصل الخطوط وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.



وثمنت وزارة المياه والري جهود مرتبات الأمن العام/ شرطة محافظة إربد وكذلك إسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.