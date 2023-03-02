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الخميس، 02-03-2023 12:25 م

ضبط وردم 8 آبار مخالفة في الزرقاء تسحب مئات الالاف من المياه - صور وفيديو

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الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري 8 آبار مخالفة في محافظة الزرقاء.

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس إن الحملة التي تنفذها أسفرت عن ضبط 8 آبار مخالفة في محافظة الزرقاء (قاع خنا) كانت تعتدي على حقوق المواطنين المائية وتزود مزارع مخالفة وبرك كبيرة.

 

وأضافت أن كميات المياه المسحوبة تقدر بمئات الالاف من المياه الجوفية سنويا. 

 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ردم الآبار وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

 

ودعت المواطنين إلى عدم التهاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات لما فيه مصلحة للواقع المائي واستمرارية التزويد للمواطنين.

 




 




 

 


 

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