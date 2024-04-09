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الوكيل الاخباري
 

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /77 تجري عمليات جراحية نوعية لعدد من المرضى

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الثلاثاء، 09-04-2024 07:40 م

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /77 تجري عمليات جراحية نوعية لعدد من المرضى

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الوكيل الاخباري- نجحت طواقم المستشفى الميداني الأردني في شمال قطاع غزة، في إجراء "عمليات جراحية نوعية" لـ 4 مرضى، بحسب ما ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة.اضافة اعلان


وقال مدير المستشفى غزة/77، إن العمليات التي يقوم بها الفريق الطبي المتخصص من أطباء الجراحة العامة والنسائية والتوليد وجراحة العظام والمفاصل وفنيي عمليات وتخدير، "تأتي في إطار الجهود والخدمات التي يقدمها المستشفى منذ بدء المهمة من أجل معالجة المرضى من الأهل في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب عليه".

وأوضح الأطباء أن المرضى حضروا إلى الطوارئ إثر إصابات تتمثل في اختراق رصاص وشظايا لجدار البطن والأطراف أو حالات كسور مضاعفة ناتجة عن الحرب، وحالات جراحة النسائية والولادة الطارئة، وما يترتب عليها من مضاعفات فيما بعد.

وبحسب الأطباء "تم تقييم المرضى بشكل سريع جدًا من الناحية السريرية والشعاعية والمخبرية، وتقرر إجراء عمليات طارئة أو مبرمجة لهم".

وأفاد طبيب جراحة عامة، بأن أحد المرضى راجع المستشفى بعد تعرضه لرصاصة اخترقت جدار البطن، وكان يعاني من تدهور في العلامات الحيوية؛ مما استدعى إجراء عملية فتح البطن الاستكشافي تم خلالها السيطرة على النزيف واستئصال الجزء المتهتك من الأمعاء الدقيقة وتمت العملية بنجاح.

وبين طبيب النسائية والتوليد، أن إحدى المريضات راجعت المستشفى تشكو من ألم حاد في البطن وتم تشخيص الحالة بأنه التواء بالمبيض (OVARIAN TORSION)، والذي يعد من الحالات الخطيرة ويجب التعامل معها بالسرعة الممكنة لتجنب الحاجة لاستئصال المبيض، وقد يترتب عليه مشاكل في الإنجاب لاحقاً، مع العلم أن المريضة تبلغ من العمر 16 عاماً وتمت العملية بنجاح.

كما تم إجراء عملية ولادة قيصرية طارئة (CATEGORY1 C/S) لأم تبلغ من العمر 35 عامًا، علمًا بأن المريضة قد أجرت 5 عمليات قيصرية سابقة مما قد يعرضها لمشاكل صحية أخرى بحال دخولها في حالة ولادة.

وأوضح طبيب جراحة العظام والمفاصل أنه تم إجراء حالة نقل أوتار لمريضة نتيجة إصابة بعيار ناري في عظم العضد؛ مما أدى إلى شلل في عضلات اليد وفقدانها القدرة على استعمال يدها، وأن مثل هذه العمليات يتم إجراؤها في أكبر المراكز الطبية المتخصصة وتمت العملية بنجاح.

وبين الأطباء في المستشفى الميداني الأردني، أن جميع المرضى حالتهم الطبية مستقرة وهم قيد المتابعة.

وعبر ذوو المرضى عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني في شمال قطاع غزة لإجرائهم العمليات، وما يقدمه من خدمات ساهمت في إثراء الخدمة الصحية المقدمة للمجتمع في قطاع غزة في ظل الظروف الصحية الناجمة عن الحرب.

 




 

 


 

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