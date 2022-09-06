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الثلاثاء، 06-09-2022 02:52 م

عبيدات: حريصون على متابعة شؤون الطلبة العرب والأجانب

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات خلال لقائه اليوم الثلاثاء الملحق الثقافي الكويتي الدكتور حمود القشعان، اهتمام الجامعة ومتابعتها أحوال الطلبة الكويتيين في مختلف كلياتها وبرامجها، ووقوفها على احتياجاتهم وقضاياهم بما ينسجم مع أسس وأنظمة وقوانين الجامعة.

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وشدد عبيدات على حرصَ الجامعة على متابعة جميع شؤون الطلبة العرب والأجانب الدارسين فيها، وتذليل أيّ عقبات قد تواجههم خلال مسيرتهم التعليمية باعتبارهم سفراء لبلادهم بعد التخرج.


وناقش الطرفان المشكلات والعقبات التي تواجه الطلبة الكويتيين وكيفية معالجتها بالسرعة الممكنة لتقديم أفضل الخدمات لهم.


من جهته، استعرض القشعان العديد من القضايا التي لمهمة للطلبة الكويتيين وشؤونهم الدراسية، والعقبات والمصاعب التي تواجههم خلال فترة دراستهم وإقامتهم في الأردن، والتحديات المتعلقة بأعداد الطلبة والمبتعثين ونسب الدارسين في كلية الطب، والرسوم، وطريقة دفع الرسوم، وغيرها من القضايا، مشيدا بالمستوى المتميز الذي يتمتع به خريجي الجامعة الأردنية من الطلبة الكويتيين، ما يدل على اهتمامها ورعايتها للطلبة.


بدوره، أبدى رئيس الجامعة استعداده لتسخير إمكانات الجامعة كافة من أجل خدمة طلبتها على اختلاف جنسياتهم.


وحضر اللقاء من الجامعة نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي وعدد من عمداء الكليات في الجامعة.

 




 

 


 

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