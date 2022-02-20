عويس : منصة تفاعلية جديدة وحديثة ومجهزة قيد التنفيذ

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، إن تزايد أعداد الطلبة شكل ضغطا كبيرًا على موارد الجامعات وموازنتها، وأدّى إلى تراجع في مستوى التعليم العالي، لافتا إلى أهمية إيجاد بدائل مالية للجامعات الحكومية عوضًا عن البرنامج الموازي.



وبين أن التعليم عن الإلكتروني أفضل في الجامعات من المدارس بسبب أن الأولى كانت مستعدة إلى التعليم عن بُعد بعكس المدارس، التي كان التعليم الإلكتروني مفاجأة لها، موضحًا أن هناك 100 ألف طالب لم يتلقوا التعليم عن بعد، وذلك لوجود أسباب مقنعة تتعلق بالتكنولوجيا.



وكشف عويس عن أن هناك منصة تفاعلية جديدة وحديثة ومجهزة من أحدث أنواع التكنولوجيا قيد التنفيذ، بهدف إعطاء دروس تقوية مجانية لتوفر على الطلبة والأهالي المبالغ المدفوعة لمنصات أخرى.



وتطرق إلى شروط طب الأسنان في الكليات الطبية، مبينا أن قبول أعداد كبيرة من الطلبة في الجامعات وخاصة الخارجية التي تفتقر لبنى تحتية، يؤثر على جودة التعليم، والقدرة على التنافس في السوقين المحلي والخارجي.

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