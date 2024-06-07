فاعليات تحتفل بمناسبة اليوبيل الفضي

الوكيل الإخباري - نظمت فاعليات رسمية وشعبية، في مختلف المحافظات اليوم الجمعة احتفالات بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش.

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وانطلقت في مرافق وساحات مجمع صويميع الرياضي في محافظة الطفيلة، مساء اليوم، فعاليات وأنشطة البرنامج الاحتفالي الوطني بمناسبة اليوبيل لفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش .



وتضمنت الفعاليات، أنشطة لجميع الفئات العمرية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، وفعاليات للأطفال وبازارات لحرف يدوية وألعاب نارية، إضافة إلى عروض ثقافية وفلكلورية قدمتها فرق تراثية.



وبدأت الفعاليات، برعاية محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، بحضور واسعة من المواطنين، فيما افتتح المحافظ الشورة بازاراً للحرف اليدوية والأكلات الشعبية، وتضمنت الفعاليات رسم على الوجوه، وعروض فنية وموسيقية، وعرض تراثي تحت عنوان " لصيم الشماغ" و عرض فلكلوري لفرقة البتراء إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين بوصلات غنائية وطنية.



ورعى محافظ الزرقاء حسن الجبور الاحتفال الذي أقيم اليوم في مدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، بحضور مدير المدينة خالد العموش، والحكام الإداريين والفاعليات الرسمية والشعبية.



واشتملت الفعاليات على افتتاح بازار حرف يدوية، ومطاعم شعبية تراثية، وفعاليات مخصصة للأطفال (رسم على الوجوه، ألعاب، عروض فنية وموسيقية)، إضافة إلى عرض تراثي للشماغ الأردني.



وقدمت فرقة الروزنا للفنون الشعبية التابعة لنادي الشبيبة المسيحي الأردني بالزرقاء عرضاً فنياً موسيقياً، رسمت خلاله لوحات من التراث الأردني الذي نال استحسان وإعجاب الحضور، فيما قدم الفنانان حسن سلطان ومجد أيوب فقرة غناء وطنية، تغنوا بجلالة القائد وثرى الأردن والقيم الأصيلة.



ونظم أعضاء المجلس المحلي لمركز أمن الحسين بالتشارك مع الشرطة المجتمعية، نشاطاً احتفالياً، اليوم، بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، واستذكار إنجازات جلالته خلال 25 عاماً لتوليه سلطاته الدستورية .



وأشرف على النشاط، رئيس المركز الأمني المقدم محمد الدعجة، والرائد يزن الرياحنة، وضابط الشرطة المجتمعية الملازم إيهاب العتوم، حيث اشتملت الاحتفالية على توزيع الاعلام الأردنية والعصائر والمياه المعدنية على المركبات والمواطنين.



وفي لواء الرصيفة، انطلقت الاحتفالات بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية والأعياد الوطنية، التي تنظمها مديرية ثقافة الزرقاء بالتعاون مع بلدية الرصيفة ومتصرفية اللواء.



وأقيمت الاحتفالات في الحديقة البيئية في الرصيفة والتي جاءت كمكرمة ملكية سامية لأهالي اللواء وتم افتتاحها في مثل هذا الوقت من العام الماضي، وتستمر الفعاليات اليوم وغداً السبت، وتشتمل على فقرات وأنشطة متنوعة تتغنى بالأعياد الوطنية.



واشتملت فعاليات اليوم على افتتاح بازار حرف يدوية من إنتاج أهالي اللواء ومنتجات أطعمة شعبية من إنتاج الأسر المنتجة في الرصيفة، إضافة إلى فقرات ترفيهية للأطفال وعروض موسيقية وأغاني وطنية، مثلما قدمت عروضاً فنية تراثية للملابس التراثية في الأردن وتصاميم الشماغ الأردني، وعرضت فرقة أرابيلا للتراث عرضاً فلكلورياً لرقصات وأغاني من التراث الشعبي الأردني المتنوع.



وحضر الحفل عدد كبير من أهالي مدينة الرصيفة، وممثلين عن الهيئات الثقافية في اللواء، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والدوائر الرسمية.



وعبر عدد من أهالي الرصيفة عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين وفرحتهم بتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، مستذكرين مسيرة التطوير والتحديث التي شهدها لواء الرصيفة في عهد جلالته وما وصل اليه من مكانة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.



وفي مأدبا بدأت الاحتفالات بمناسبة اليوبيل الفضي ويوم الجلوس الملكي في ساحة ملعب عماد الدين زنكي وسط مدينة مأدبا وسط مظاهر احتفالية .



وجال محافظ مأدبا نايف الهدايات على مختلف الفعاليات المقامة في الملعب والتي بدأت الساعة الرابعة مساء من بازارات حرف يدوية والعاب للأطفال وغيرها.



وقال مساعد محافظ للاحتفالات والمناسبات الوطنية راكان العدوان، "أننا نحتفل اليوم بمناسبة اليوبيل الفضي والجلوس الملكي، لنعبر عن سعادتنا بهذه المناسبات الوطنية التي انطلقت في جميع محافظات المملكة، داعين الله أن يحفظ قيادتنا الهاشمية ووطننا".



واشتملت الفعاليات على بازارات حرف يدوية ومطاعم شعبية وفعاليات، خاصة بالأطفال من رسم على الوجوه والعاب وعروض فنية وموسيقية وعروض تراثية.

وقدمت فرقة الطفيلة للثقافة عروضها، فيما أحيا الحفل الفنانين سلطان العناني، وبشار السرحان.



واحتفل أبناء محافظة عجلون في معسكر الحسين للشباب مساء اليوم بمناسبة اليوبيل الفضي ويوم الجلوس الملكي، حيث عبر عدد من المشاركين عن مدى فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة التي نستذكر فيها المواقف الأردنية الثابتة تجاه القضايا الوطنية والعربية و جهود جلالة الملك الفعالة في ترسيخ الأردن كمنارة للاستقرار والأمن والقدرة على الصمود في ظل التحديات.



واشتمل الاحتفال الذي يستمر ليومين على بازار حرف يدوية وفعاليات أطفال وعروض فنية وموسيقية وتراثية وفلكلورية وشعبية ووطنية ومسابقات تفاعلية للشباب .



وفي محافظة الكرك، انطلقت اليوم الاحتفالات الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ويوم الجلوس الملكي.



وقال محافظ الكرك فراس أبو الغنم خلال رعايته الاحتفال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردنيين يحتفلون باليوبيل الفضي ويوم الجلوس الملكي، حيث شهد الأردن خلال 25 عاماً تحولات جذرية على جميع الأصعدة، وهي تحولات تقود إلى إنجازات تعكس رؤية جلالة الملك الشاملة لتنمية شاملة ومستدامة، مؤكداً أن الشعب الأردني الأصيل سيبقى حول قيادته سلاحهم الإخلاص والوفاء وغايتهم هيبة واستقرار ووحدة الوطن.



وتضمنت الفعاليات، أنشطة ترفيهية للأطفال، وعروضاً ثقافية وفلكلورية، إضافة إلى عروض من الألعاب النارية، والبازارات لدعم المنتجات المحلية والحرف اليدوية.