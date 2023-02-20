فصل الكهرباء بالأغوار الوسطى اليوم - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي اليوم الاثنين عن مناطق محدودة في الأغوار الوسطى/ لواء دير علا، لغايات إجراء الصيانة السنوية.

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وقالت الشركة في بيان ، إن الفصل المبرمج والذي سيمتد من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا، يشمل مناطق: البلاونة وخزما وأجزاء من منطقتي ضرار وأبو عبيدة ومركز صحي ضرار و آبار السماحيات وبئر كفرنجة وبئر راجب الجديد وأسماك الناطور ومضخة وادي راجب وشركة الأرض المباركة للمنتجات الزراعية وجمعية المنظمة التعاونية للأسماك ومزارع دلال عطية وحسن الناطور.

