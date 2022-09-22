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الخميس، 22-09-2022 09:10 ص

قرار مرتقب برفع الفوائد على القروض في الأردن

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي- بات من حكم المُؤكد أن يقرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض.

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ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في المملكة من 50 -75 نقطة أساس، وذلك بعد أن قرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفعها 75 نقطة أمس الأربعاء. 
 
ومن المتوقع أن يترافق مع رفع الفائدة رفع فوائد الإيداع، إضافة إلى ترحيل فرق الفائدة إلى نهاية عمر القرض، وعدم رفع القسط الشهري، وذلك في إطار التخفيف على المقترضين. 
 
ويرتبط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي ما يُلزم البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة للمحافظة على هوامش أسعار الصرف.

 




 

 


 

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