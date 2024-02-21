لجنة السلامة العامة بالمزار الشمالي توصي بإخلاء وإزالة بعض المباني

الوكيل الاخباري - أوصت لجنة الصحة والسلامة العامة في لواء المزار الشمالي، بإخلاء بعض المنازل من ساكنيها بعد الكشف عليها، لحين إتمام عملية الترميم والصيانة.

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كما أوصت اللجنة أيضا، لبلدية المزار الجديدة، بهدم و إزالة بعض المباني التي تخلو من السكان، وهي أبنية قديمة وآيلة للسقوط.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية للجنة اليوم الأربعاء، برئاسة مساعد متصرف لواء المزار الشمالي عبد الرحمن الشبل، على مجموعة من المباني والمنازل التي تعاني من وجود تصدعات وتشققات تؤثر على السلامة العامة للسكان.