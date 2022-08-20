لواء فقوع: مبادرة للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية

الوكيل الإخباري - أطلق مركز أمن فقوع وبالتعاون مع المجلس الأمني المحلي ومركز شباب فقوع، مبادرة توعوية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، لخطورتها على الأفراد والمجتمع.

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واشتملت المبادرة على كلمة لمدير شرطة الكرك الدكتور العقيد جمال الجازي بيّن خلالها مخاطر ظاهرة إطلاق العيارات النارية، والجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام للتصدي لها من خلال تطبيق القانون، إضافة إلى نشر التوعية من خلال الشرطة المجتمعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع.



من جانبه، أوضح متصرف اللواء وائل الشرفا أن المبادرة التي حملت عنوان "لنعيش بسلام فلا تقتلني برصاصتك" تؤكد أهمية التعاون المجتمعي للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية التي تشكل تهديدا لحياة الأفراد، ولا تعكس أي مظهر للفرح، مشددا على أهمية الوعي المجتمعي بمخاطرها.



وأشار إلى أن القانون واضح وصريح بمعاقبة كل من يحاول تعكير سكينة وفرحة المجتمع، موضحا أن الحملات التوعوية مستمرة بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.