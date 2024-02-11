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مدته 4 أيام .. منخفض قبرصي قادم إلى المملكة

الأحد، 11-02-2024 01:28 م

مدته 4 أيام .. منخفض قبرصي قادم إلى المملكة

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص يوم الأربعاء القادم ويستمر تأثيره على مختلف المناطق لغاية يوم السبت وفق الأرصاد الجوية. اضافة اعلان


وقالت الأرصاد اليوم الأحد لـ "الوكيل الاخباري" إن المنخفض سيؤثر على الشمال والوسط والجنوب بأمطار غزيرة ومتفرقة بين الحين والآخر مصاحبة لتساقط حبات البرد والرعد. 

وحذرت من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب و الغيوم المنخفضة الملامسة  لسطح الأرض وغزارة الأمطار.

 




 

 


 

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