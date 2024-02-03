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السبت، 03-02-2024 12:56 م

مزارعون: طرق زراعية بالطفيلة تعاني من التصدعات واتساع الحفر

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الوكيل الاخباري - أكد العديد من المزارعين أن طرقا زراعية في مدينة الطفيلة والعالي والعين البيضاء وارحاب والسلع وغيرها في المحافظة تعاني من التصدعات واتساع الحفر والمطبات وصعوبة اجتيازها بالمركبات.

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وقال المزارعون إن طرقا فرعية وزراعية بمختلف مناطق الطفيلة تعاني من التصدعات والسيول الجارفة على مدار المواسم المطرية الماضية.


وطالبوا وزارة الأشغال العامة ومجلس محافظة الطفيلة والجهات ذات العلاقة، بضرورة إدراج حزمة من الطرق الزراعية في بصيرا وقصبة الطفيلة على خطط الصيانة للعام الحالي،لتأهيلها أمام حركة المرور وتسهيل وصول المزارعين لحقولهم الزراعية.


وأشار المزارعون وأصحاب قطع الأراضي في مناطق العالي وعيمة وبساتين الطفيلة، الى أن الطرق النافذة لمناطق العالي وعيمة والمنصورة والبحرات وغيرها تضرر بسبب فيضانات مياه الأمطار والعوامل الطبيعية الأخرى، ما يتطلب صيانتها لتمكين المزارعين من الوصول لمزارعهم ونقل منتوجاتهم ومستلزماتهم الزراعية بكل يسر وسهولة.


 




 

 


 

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