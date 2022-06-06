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الإثنين، 06-06-2022 04:38 م

مصدر : توقيع اتفاقية المستشفى التعليمي والجامعة الطبية اليوم

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر مطلع انه من المتوقع عصر اليوم توقيع اتفاقية استثمار وتطوير بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار،في رئاسة الوزراء ، لتنفيذ مشروع استثماري (المستشفى التعليمي والجامعة الطبية) في العاصمة عمان بحجم استثمار يصل الى 400 مليون دولار أميركي.

ومن المقرر ان يحضر حفل التوقيع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء والسفراء المعتمدين لدى الأردن ، وفق المصدر . 

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