مصدر : توقيع اتفاقية المستشفى التعليمي والجامعة الطبية اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر مطلع انه من المتوقع عصر اليوم توقيع اتفاقية استثمار وتطوير بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار،في رئاسة الوزراء ، لتنفيذ مشروع استثماري (المستشفى التعليمي والجامعة الطبية) في العاصمة عمان بحجم استثمار يصل الى 400 مليون دولار أميركي.



ومن المقرر ان يحضر حفل التوقيع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء والسفراء المعتمدين لدى الأردن ، وفق المصدر .

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