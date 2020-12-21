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مطالبة بإعادة النظر بفتح قطاع الاندية الرياضية

الإثنين، 21-12-2020 06:23 م

مطالبة بإعادة النظر بفتح قطاع الاندية الرياضية

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الوكيل الاخباري - طالب عدد من أصحاب الأندية الرياضية الخاصة في محافظة الطفيلة الجهات الرسمية بإعادة النظر في قرار إغلاق قطاعهم الرياضي وشمولهم مع القطاعات المتضررة نتيجة الأوضاع الصعبة التي يعانونها.
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وأكد عدد من أصحاب الأندية الرياضية في الطفيلة خلال لقاء عقد اليوم في قاعة مجلس محافظة الطفيلة بحضور رئيس وأعضاء مجلس المحافظة أن قرار إغلاق النوادي الرياضية الذي جاء في ظل خطة الحكومة بمكافحة انتشار فيروس كورونا تسبب لهم بخسائر اقتصادية دون مساعدتهم ودعمهم وشمولهم مع القطاعات التجارية والاقتصادية المتضررة .

و بين نزار الشرايدة وعلي السعودي وعادل الصقور أن الأندية الصحية والمراكز الرياضية هي من أكثر المنشآت نظافة حتى قبل بدء جائحة كورونا، ولم نسمع بوجود بؤرة كان مصدرها ناد من النوادي الرياضية الموجودة في الأردن، وكافة الأندية الرياضية والمراكز كانت قائمة على أسس مبنية على النظافة والتعقيم.

وقالوا أن الأندية الرياضية هي الدرع الأول لجهاز المناعة لكل مواطن و هي تخفف العبء عن كاهل القطاع الصحي، لما تعود من نفع و فائدة على صحة الإنسان.

وأكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة الكريميين أن مجلس المحافظة سيقوم بأخذ دوره بإيصال معاناة هذا القطاع إلى أصحاب القرار بغية الوصول إلى حلول مناسبة لحل مشكلة إغلاق قطاع الأندية الرياضية.


 




 

 


 

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