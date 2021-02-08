مفاجأة غير متوقعة أثناء البحث عن طفل جرش - فيديو

الوكيل الإخباري - قصة طفل جرش ، باتت حديث الشارع الأردني ، نتيجة لحيثيات الحادثة ، التي باتت غريبة ، لتفاصيلها التي حصل عليها موقع "الوكيل الإخباري" .

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بداية القصة ، بدأت في محافظة جرش بعد بلاغ ورد الدفاع المدني أمس الأحد ، يفيد بسقوط طفل في واد جرش بالقرب من الحسبة القديمة.

وهرعت كوادر من الدفاع المدني ، برفقة أهالي المنطقة بالبحث عن الطفل.

واللافت في الأمر ، أن الطفل كان يتواجد برفقة الباحثين ، يبحث عن الطفل المفقود ، أي أنه يبحث عن نفسه ، الأمر الذي أثار استهجان المتواجدين ، وسط ذهولهم .

"الطفل المفقود " ، متواجد بين المواطنين ، وكان صراخ الباحثين عنه واضحا في مقطع الفيديو - أسفل الخبر - عندما قالوا " جاي يبحث عن حاله " .











