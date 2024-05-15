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مواطنون يشتكون توقف خدمات الكترونية للضمان الاجتماعي.. والمؤسسة توضح

الأربعاء، 15-05-2024 04:00 م

مواطنون يشتكون توقف خدمات الكترونية للضمان الاجتماعي.. والمؤسسة توضح

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة إيقاف خدمات الاحتساب الافتراضي على الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة حتى نهاية الشهر الحالي.

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وكشف المعايطة لـ "الوكيل الإخباري" ان سبب إيقاف خدمات الاحتساب الافتراضي حتى تتمكن المؤسسة من الاحتساب التكميلي لتعليق الشيخوخة.


وقال إن المؤسسة تعمل على إعادة البرمجة من جديد وذلك ليتمكن المؤمن عليهم من تقديم الطلبات على الاحتساب التكميلي لتعليق الشيخوخة.


وكان قد اشتكى عدد من المؤمن عليهم من إيقاف خدمات الاحتساب الافتراضي على الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 




 

 


 

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