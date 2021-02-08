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الإثنين، 08-02-2021 11:42 ص

حفاظا على صحتهم

هياجنة : هذه الفئات يمنع تلقيها لقاح ضد كورونا - فيديو

لقاح
تعبيرية


الوكيل الإخباري - كشف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة ومسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل هياجنة عن موانع تلقّي لقاح ضد فيروس كورونا .

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ولفت هياجنة ، أن تلك الموانع تتمثّل بالحوامل ، المرضعات ، وللنساء الراغبات بالحمل خلال (3) أشهر ، ولمن لديه حساسية مفرطة وشديدة تؤدي إلى ضيق في التنفس ، عدا عن الأشخاص الذين يعانون من الحرارة الشديدة .

 

وبين أنه لا يوجد ما يمنع من يعاني من حساسية القمح ، والامراض المزمنة ، والأمراض المناعية ، من أخذ لقاح كورونا ، من منطلق منع انتقال العدوى لهذه الفئات ، حيث يُساهم اللقاح في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

 



 




 

 


 

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