هياجنة : هذه الفئات يمنع تلقيها لقاح ضد كورونا - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة ومسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل هياجنة عن موانع تلقّي لقاح ضد فيروس كورونا .

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ولفت هياجنة ، أن تلك الموانع تتمثّل بالحوامل ، المرضعات ، وللنساء الراغبات بالحمل خلال (3) أشهر ، ولمن لديه حساسية مفرطة وشديدة تؤدي إلى ضيق في التنفس ، عدا عن الأشخاص الذين يعانون من الحرارة الشديدة .

وبين أنه لا يوجد ما يمنع من يعاني من حساسية القمح ، والامراض المزمنة ، والأمراض المناعية ، من أخذ لقاح كورونا ، من منطلق منع انتقال العدوى لهذه الفئات ، حيث يُساهم اللقاح في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم .







