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الإثنين، 22-11-2021 10:42 ص

وزارة المياه : 4 ملايين متر مكعب دخلت السدود خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة المياه والري ان كميات المياه التي دخلت السدود خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت نحو (4) ملايين متر مكعب حتى صباح اليوم الاثنين  في السدود الرئيسية ، كانت أعلاها في سد الوالة نحو(2,830) مليون متر مكعب ، وسد الملك طلال (375 ) الف متر مكعب ، وسد الموجب (369) الف متر مكعب،  موضحة ان حجم الامطار الساقطة من بداية الموسم سجلت حتى صباح اليوم (310) مليون متر مكعب ما نسبته (%3.8) من المعدل السنوي العام البالغ (8,1) مليار متر مكعب . 

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واشارت الى ان أعلى كميات امطار خلال الـ 24 ساعة الماضية سقطت على المملكة سجلتها محافظة العاصمة / محطة وادي السير (14.9) ملم  فيما سجلت عمان معدل هطول بلغ (8.9ملم) والبلقاء(7.1) ملم ومأدبا (8.8) ملم والزرقاء (6.3) ملم وجرش (3.5ملم) والمفرق (2.8 ملم ) واربد (0.1) ملم وعجلون (3.1) ملم والكرك(2.8) ملم والطفيلة (1.2) ملم ومعان (0.5) ملم والعقبة (0.3) ملم .

 

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