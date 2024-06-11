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الثلاثاء، 11-06-2024 08:14 م

وزير الأوقاف : جميع الحجاج الأردنيين وصلوا مكة المكرمة

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 الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة.

واطلع الوزير، خلال الجولة التي رافقه فيها مدير عام دائرة الحج المهندس مجدي البطوش، واقع الحجاج الأردنيين والخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أن جميع البعثات الإدارية والوعظ والإرشاد والطبية والإعلامية المرافقة للحجاج في خدمتهم، وتعمل على تقديم كل ما يلزم وبشكل فوري لضيوف الرحمن.

وقال إن وزارة الأوقاف من خلال بعثتها الإدارية عملت منذ وصول الحجاج الأردنيين إلى مكة على تسكينهم في الفنادق وتوفير جميع الخدمات المتمثلة بالإعاشة وتقديم كل ما يلزم لهم.

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وأشار الخلايلة إلى وصول جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة . 

 

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