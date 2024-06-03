وزير الزراعة يبحث مع نظيره الفلسطيني توسيع المسارات التسويقية

الوكيل الاخباري- بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال لقائه في مكتبه اليوم الاثنين، نظيره الفلسطيني الدكتور رزق بشير سليمية، سبل تعزيز التعاون لتسويق المنتجات الزراعية، وتذليل العقبات وتوسيع المسارات التسويقية من خلال الشركة الأردنية الفلسطينية.

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وأكد الحنيفات وقوف الوزارة إلى جانب وزارة الزراعة الفلسطينية في تأهيل القطاع الزراعي الفلسطيني بعد العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الشقيق، والاستعداد للتشبيك مع القطاع الخاص الأردني لدعم الجانب الفلسطيني.



وثمن الوزير الفلسطيني موقف الأردن الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة الذي يترجم من خلال الموقف الملكي الصلب والدعم الشعبي والدبلوماسي والمادي والمعنوي، بالإضافة إلى اهتمام وزارة الزراعة بواقع القطاع الزراعي الفلسطيني.



واطلع سليمية على فكرة مستوعبات القمح الأفقية، وفرص نقل التجربة، ما يسهم في زيادة المخزون التخزيني للقمح.