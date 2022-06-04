السبت 04-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

لبنان: تمديد مهام قوات اليونيفيل في تموز المقبل

الملك يبحث مع ماكرون العلاقات الثنائية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

اطلاق برنامج يستوعب 1000 متدرب بهدف رفع مستوى المعرفة بالفضاء في السعودية

اصابة حرجة اثر مشاجرة في الزرقاء

مصر تورد 3.5 مليون طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي

ارتفاع عدد حالات التسمم في جرش إلى 41

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى التل وأبو حسان

الصادرات الألمانية ترتفع 4.4% في أبريل رغم تضاؤل التجارة مع روسيا

السبت، 04-06-2022 04:05 م

وزير الشباب يشارك باحتفالات نادي المرأة بعيد الاستقلال

1642873412894


الوكيل الإخباري - قال وزير الشباب محمد النابلسي، إن المرأة الأردنية حققت منجزات كبيرة عبر مسيرة المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، مبينا توجه الحكومة إلى الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالمرأة، وتعزيز دورها وتمكينها في مختلف المجالات.

اضافة اعلان


وبين خلال مشاركته، اليوم السبت، باحتفال نادي المرأة الرياضي الثقافي الاجتماعي بالأعياد الوطنية وافتتاح مقر النادي الجديد، أن وزارة الشباب من خلال اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والشراكات مع المؤسسات ذات الشأن، تشارك الجهود الوطنية في دعم تمكين المرأة وبناء قدراتها ومنحها الفرص اللازمة وتهيئة البيئة الداعمة والمحفزة لها، وصولا إلى المشاركة النسوية الفاعلة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية.


ولفت النابلسي إلى أن الأندية تعد الذراع الرئيس للوزارة، والتي تحمل رسالة ثقافية اجتماعية ورياضية لها دور رئيس في النهوض بالشباب والمجتمعات المحلية، مثمنا الجهود التي توليها الهيئتين الإدارية والعامة لنادي المرأة وما تقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات في مختلف القطاعات.


وقالت رئيس نادي المرأة الدكتورة نهاد البطيخي، "نحتفل اليوم بمناسبة عيد الاستقلال، عيد الأردن الأشم، والأردنيين النشامى، عيد الفخر والاعتزاز بالأهل والقيادة على ما أنجزوه ليرتقوا بالوطن، مؤكدين التفافنا حول قائد الركب جلالة الملك عبدالله الثاني، ومعبّرين عن اعتزازنا وفخرنا بما سبقنا إليه الأوائل من أبناء الأُردنّ العزيز، وما نحن سائرون لإنجازه".


وأشارت إلى أن نادي المرأة واصل مسيرته الخيّرةَ بتنظيم مختلف نشاطاته ووفق برامجَ راعى فيها كل ما يهم المرأة الأردنية، سواء في مجالات الأنشطة التوعوية والاجتماعية أو الصحية والترويحية، وكذلك عقد الندوات واستضافة الشخصيات وذوي الاختصاص لتناول قضايا المرأة ومشاركتها في الشؤون العامة.


واشتملت الفعاليات على فقرات فنية قدمتها فرقة "أمانة عمان" وفرقة "ميراج" وقصائد شعرية.


وعلى هامش الحفل، جال النابلسي على معرض ضم مجموعة من المشاريع الريادية الصغرى والمتوسطة للمشاركات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image629b655d6b300

الملك يبحث مع ماكرون العلاقات الثنائية

1654347858990

وزير الشباب: المرأة الأردنية حققت منجزات كبيرة

1654349660070

الرزاز: واجهنا تحديات أثناء تطوير الثانوية العامة في الأردن

5202231214143991796255

اصابة حرجة اثر مشاجرة في الزرقاء

364147_5_1648392180

بلدية الطفيلة تخصص 110 دونمات لإقامة مكب للأنقاض

5202230195755267994394

دورة تدريبية في الطفيلة عن الاستماع الفعال

أخبار متعلقة
5faed203e40db

أذربيجان: الأردن في طليعة الدول التي اعترفت باستقلالنا

628df0bf11e47

الملك: نتطلع لوقف العمل بأوامر الدفاع خلال الأشهر المقبلة

اميركي اردني (1)

الأطباء الأردنية الأمريكية: 2500 طبيب أردني عامل بالولايات المتحدة

73fd0829-fslf0ojxsaaziuk-e1652389662506

الملك يبحث مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية البرامج المنفّذة بالأردن

17-2

البيت الأبيض: الأردن قوة حاسمة

62737b23a1c79

"فلسطين" و"مقاومة التطبيع" بنقابة الصحفيين تدينان اقتحام المسجد الأقصى