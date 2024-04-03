82 مليون و500 ألف دولار انفقها أردنيون العام الماضي على الألعاب الرقمية

الوكيل الإخباري -

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بلغ حجم الإنفاق الإجمالي على الألعاب الرقمية في الأردن خلال العام الماضي نحو 82 مليون و500 ألف دولار.وأصدرت وحدة دراسة الأسواق في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" تقريرا بينه فيه أنه توزعت أنماط الإنفاق بين عدة فئات، حيث أنفق نحو 17 مليون دولار على تحميل الألعاب المدفوعة، و 7 مليون و300 الف دولار للإنفاق على البث المباشر للألعاب.وقال التقرير إنه بلغ الإنفاق على الإعلانات داخل الألعاب 6 مليون و600 ألف دولار، وسيطرت ألعاب الهاتف المتنقل على الحصة الكبرى بإنفاق 45 مليون دولار، فيما بلغ الإنفاق على الألعاب الأونلاين 6 مليون و 500 ألف دولار.وفيما يخص المستخدمين، أشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للمستخدمين الذين قاموا بتحميل الألعاب، واستخدام البث المباشر للألعاب، وألعاب الهاتف المتنقل، والألعاب الأونلاين بلغ 5.9 مليون مستخدم .وتوقعت الوحدة أن يرتفع الإنفاق إلى نحو 103 ملايين دولار في العام 2027، معتمدة في توقعاتها على أساس سنوي للنمو وحجم السوق والمنافسة بين المطورين للألعاب الرقمية.